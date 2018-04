Justice League: Zack Snyder vuole che crediate al suo famigerato 'Snyder Cut'!

Zack Snyder potrebbe aver lanciato il suo più grande accenno sull'esistenza effettiva dello Snyder Cut di Justice League. La strada per il rilascio diè una storia complicata, e tutti i dettagli stanno ancora uscendo, seppure molto lentamente.

Tuttavia, l'unica cosa che sembrava essere stata messa bene in chiaro, è che le riprese di Joss Whedon hanno prodotto un "cut" completamente diverso da quello di Zack Snyder, come l'aveva cioè originariamente inteso, prima che venisse licenziato dal progetto.

Sono state apportate numerose modifiche significative al film da Whedon, tra queste l'illuminazione più brillante, e colori molto, molto saturi; inoltre, c'è stata l'aggiunta di più battute e un nuovo finale che non ha creato le premesse per il sequel originariamente pianificato da Zack Snyder; Superman poi, è stato completamente ri-filmato (con alcuni CGI molto famosi e molto vistosi per nascondere i baffi di Cavill); e alcune scene sono state completamente tagliate, tra cui molte di quelle viste nei trailer.

Nonostante sembri che le riprese originarie non cambiassero troppo il risultato o a lunghezza finale del film, sembra che la parte di Cyborg sia stata significativamente eliminata da Whedon: Ray Fisher ha finito per non avere molto spazio.

Ora, Ray Fisher ha pubblicato un'immagine da una delle sue scene cancellate di Justice League sul social network Vero True Social. La scena in questione è tratta dalla partita di football dei primi trailer e, insieme all'immagine, Fisher ha incluso anche un messaggio che recita "La vita non sempre va come la progettiamo. L'unica cosa che possiamo fare è continuare a cercare di perseguire ciò in cui crediamo. #BORGLIFE #LoveRay "

Il messaggio sembra abbastanza innocuo, ma dato il contesto fornito dall'immagine inclusa, non è difficile supporre che si riferisca alla delusione riguardo il taglio del suo personaggio in Justice League. La seconda parte potrebbe facilmente essere una semplice frase motivazionale che spinga le persone "credere", in generale, nelle proprie forze, ma ancora, potrebbe esserci un'implicazione nascosta, che invita invece i fan a "credere" nella possibilità dell'esistenza di uno Snyder Cut. Sarebbe facile eliminare tutte le congetture su quell'ultima parte, se non fosse per il fatto che Snyder stesso ha immediatamente postato un altro shot da quella stessa scena, taggando Fisher e scrivendo: "Credi. #BORGLIFE.”

Ecco.

C'è stato un importante dibattito sullo stato attuale dello Snyder Cut (e anche sulla stessa esistenza del "cut" del regista), e se questo fosse anche abbastanza completo - prima che Snyder fosse licenziato - da essere rilasciato in futuro. In tanti dicevano che no, non c'era nulla, ma Snyder ha ripetutamente stuzzicato tutti con elementi del taglio, che divergono da quello finale di Joss Whedon, oppure postando immagini da scene cancellate; insomma, Snyder, e pure Fisher, credono che ci possa essere la possibilità di vedere la sua versione.

Se la fiducia di Snyder nella questione è un indicatore plausibile, è possibile che sentiremo presto qualcosa sullo stato del progetto, non solo vedere stuzzichini sui social media. La Warner Bros. è probabilmente il più grande ostacolo perché si possa mai vedere lo Snyder Cut, ma chissà, tutto quello che possiamo fare per adesso, è aspettare e vedere cosa succederà.

Sinossi: Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra.