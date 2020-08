Justice League: Zack Snyder vs Joss Whedon, tutte le differenze svelate dal trailer

Dopo un'attenta analisi del primo trailer della Justice League di Zack Snyder le differenze con la versione di Joss Whedon sono saltate immediatamente all'occhio, anticipando grosse novità dalla director's cut targata HBO Max. Quali? Scopritelo oltre il salto!

Il trailer inizia con un primo piano sensazionale di Darkseid anche se, tecnicamente, quello che vediamo a torso nudo è Uxas, versione più giovane di uno dei più temibili villain del DC Universe. È quindi probabile che, durante uno dei feroci scontri con la Justice League, sarà costretto ad indossare l'armatura divenendo a tutti gli effetti Darkseid.

Proprio la JLA subisce importanti trasformazioni nella versione originale di Snyder ed infatti la vediamo sull'orlo dell'abisso, come testimoniano le macerie in uno scenario apocalittico e l'Aquaman di Jason Momoa che abbandona il suo tridente. Come già anticipato, ruolo decisivo sembrerebbe averlo lo stesso Bruce Wayne, intento a trovare un modo per riportare in vita Superman, ucciso da Doomsday in Batman v Superman. La novità più grande arriva però da Barry Allen, che si lancia in un disperato tentativo di salvare Iris West, rischiando di rimanere egli stesso ucciso. Questa scena è interamente inedita, poiché la Iris di Kiersey Klemons non era mai apparsa sul grande schermo e potrebbe segnare anche 'inizio di un'attiva partecipazione al franchise cinematografico. Intanto Victor Stone/ Cyborg è alle prese con la morte del padre, Silas, scomparso mentre compiva alcuni esprimenti sulla Motherbox ai laboratori Star (con una dinamica molto simile all'inizio della "nuova vita" del Dr. Manhattan in Watchmen).

A coglieteci di sorpresa sono anche altri due grandi scostamenti dalla versione di Whedon: il Black Superman di Henry Cavill che si prepara al combattimento con Steppenwolf (al minuto 1:44) e quello che sembrerebbe a tutti gli effetti un Flashpoint, con cui il Velocista potrebbe riavvolgere il tempo e riportare la JLA agli attimi prima della caduta della Terra, più che concreta a giudicare dalle scene di distruzione nella prima metà del trailer. Resta da scoprire il significato della frase "sono troppo in anticipo" pronunciata da Barry: che sia ritornato addirittura agli eventi antecedenti la morte di Superman? Che ripercussione avrà il suo viaggi sugli eventi futuri?

Altra sorpresa arriva al minuto 1:54, in cui vediamo Atlan, precedente re di Atlantide, brandire il Tridente contro i Parademon: come reagirà Arthur Curry/ Aquaman e quale destino lo attende? Per saperlo dovremo attendere ancora qualche tempo, ma nel frattempo passate dal nostro focus sul nuovo avversario della Justice League e sull'easter egg di Joker nel gtrailer di Justice League.