Justice League, Zack Snyder avrebbe voluto realizzare uno spin-off su Atom

Ora che la Justice League di Zack Snyder ha finalmente visto la luce, trovando tra l'altro un riscontro piuttosto positivo da parte dei fan, sono venuti fuori anche altri retroscena sulla produzione del film e su quello che poteva essere l'universo cinematografico DC sotto la guida di Snyder. Ad esempio, avremmo potuto avere un film su Atom.

Nelle ultime ore, infatti, Zack Snyder ha rivelato diverse curiosità sui suoi progetti non solo per i film di Justice League, ma anche per il resto dei prodotti DC per il grande schermo.

Ad esempio, abbiamo scoperto il mancato cameo di Ryan Reynolds in Justice League, oppure che il regista aveva contattato Adam Driver per una parte nel DCEU, e sicuramente nei prossimi giorni verremo a conoscenza di svariati altri "What if...".

Intanto però, oggi è stato nominato un altro progetto che non ha a quanto pare ottenuto il via libera dai piani alti, o che comunque deve essere stato troncato sul nascere dopo l'abbandono di Snyder: una pellicola spin-off su Ryan Choi a.k.a. Atom.

"Avevo proposto a Warner un film di Atom con Ryan Zheng" ha affermato il regista ai microfoni di EW! "Avrei voluto un film di supereroi dal cast composto tutto da attori cinesi. Quello era il mio obbiettivo".

Zheng, che in Zack Snyder's Justice League ha ritrovato il suo spazio, dopo essere stato rimosso dalla versione uscita nelle sale nel 2017, ha avuto un breve cameo come membro degli STAR Lab, essendo un esperto di nanotecnologia. E mentre non lo abbiamo visto al lavoro sul celebre Atom Suit dei fumetti, uno spin-off ci avrebbe probabilmente fornito un'origin story per il personaggio.

E voi, che ne pensate? Avreste voluto vedere un film su Atom? Fateci sapere nei commenti.