Justice League, Zack Snyder avrebbe voluto il Lanterna Verde di Ryan Reynolds nel film

Il mese scorso si era parlato di un misterioso cameo nella Justice League di Zack Snyder, e le voci avevano fatto un nome decisamente altisonante: Ryan Reynolds nei panni di Lanterna Verde. Ma mentre lo stesso attore ha subito smentito, la realtà è che Snyder aveva davvero pensato di aggiungere il personaggio al suo film.

Alla vigilia dell'uscita di Zack Snyder's Justice League su HBO Max e Sky, il regista della pellicola ha rivelato alcuni retroscena della produzione, idee scartate incluse.

E come ha raccontato ai microfoni dell'Hollywood Reporter, una di queste prevedeva la presenza del Lanterna Verde di Ryan Reynolds, ma non solo: sarebbero infatti dovuti essere due i portatori dell'anello del potere, e il personaggio interpretato da Reynolds sarebbe stato in realtà un "di più".

"Avevamo un'altra idea per il Lanterna Verde che non era Ryan, così ho pensato che se avessimo dovuto intraprendere il percorso che ci avrebbe portato a Lanterna Verde, avrei voluto avere Ryan Reynolds come Lanterna Verde aggiuntivo. Per riempire un po' di più i Lantern Corps rispetto a un solo Lanterna Verde".

E dire che proprio nelle ultime ore Ryan Reynolds ha rivelato su Twitter il suo grande entusiasmo per Zack Snyder's Justice League (e anche che in occasione di San Patrizio vedrà per la prima volta Lanterna Verde).

Per scoprire cosa accadrà davvero nella Justice League di Zack Snyder dovremo però aspettare domani, quando il film sarà finalmente disponibile su SKY e NOW TV.