Justice League, Zack Snyder travestito da Cavaliere Oscuro per festeggiare il Batman Day

Durante i festeggiamenti del Batman Day, I fan hanno chiesto a gran voce il ritorno di Ben Affleck, e allora il regista Zack Snyder li ha accontentati con una foto che ha immediatamente fatto il giro del web.

Come potete vedere in calce all'articolo, per festeggiare il giorno dedicato al Cavaliere Oscuro, il regista di Justice League e Batman vs Superman: Dawn of Justice è tornato sul social network VERO condividendo un'immagine che lo ritrae con indosso la maschera di Batman, ovviamente versione Batfleck. La didascalia recita: "Siate onesti, se anche voi foste rimasti da soli in casa avreste fatto la stessa cosa", con l'hashtag dedicata al Batman Day a controfirmare il messaggio.

Ricordiamo che Ben Affleck tornerà come Batman nell'attesissimo The Flash, nuovo cinecomic DC Films diretto da Andy Muschietti con protagonista Ezra Miller che uscirà il 4 novembre 2022 e che vedrà il velocista scarlatto viaggiare attraverso universi paralleli aiutato proprio dal Bruce Wayne di Zack Snyder. Nel film ci saranno anche Sasha Calle come Supergirl e Michael Keaton, che torna nei panni del Batman di Tim Burton trent'anni dopo gli eventi di Batman Returns.

Nel frattempo, anche Matt Reeves ha festeggiato il Batman Day: nelle scorse ore, infatti, il regista ha condiviso sul proprio profilo Twitter una nuova immagine ufficiale di The Batman, mostrando il supereroe di Robert Pattinson mentre utilizza il Bat-rampino. Quale cinecomic attendente di più tra The Flash e The Batman? Ditecelo nei commenti, e ricordate che entrambi i film saranno i protagonisti della seconda edizione del DC FanDome, in arrivo il 16 ottobre.