Justice League, Zack Snyder tornerà sul set con Ben Affleck! Caos su Joss Whedon

Nella notte è stato confermato che Warner Bros. organizzerà una sessione di riprese aggiuntive per Justice League: Director's Cut, l'attesissima versione di Zack Snyder del cinecomic del 2017 in arrivo sul servizio di streaming on demand HBO Max.

I reshoots trasformeranno il film nella mini-serie da quattro ore voluta dal regista e dello studio, e per una settimana di riprese aggiuntive Snyder collaborerà con la divisione HBO Max di Warner Media: sul set è previsto il ritorno solo di alcuni attori del film, tra i quali però spiccano i nomi di Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot e - sorprendentemente - anche Ray Fisher: l'interprete di Cyborg è stato al centro di una disputa legale con Warner Media nelle scorse settimane, ma è un fedelissimo di Snyder e a quanto pare le indagini aperte da Warner per i fatti accaduti sul set nel 2017 sembrerebbero essere indirizzate a favore dell'attore.

The Hollywood Reporter segnala infatti che, secondo diversi insider, le riprese di Justice League condotte da Joss Whedon furono svolte in fretta e nel caos più totale. Una persona presente durante quelle sessioni di lavoro le ha descritte come 'piene di tensione', confermando che il regista è stato molto duro con gli attori, sebbene abbia negato di aver assistito ad episodi di abusi fisici o di altro tipo.

Geoff Johns e Jon Berg, altre personalità DC Films al centro dell'indagine, sono state inoltre definite come 'sotto incredibile pressione' da un altro addetto ai lavori, poiché stavano cercando di completare il blockbuster in tempo e sapevano che il loro lavoro era in gioco. Infine, secondo quanto riportato, Whedon ha deciso di scartare molte scene con Cyborg e secondo le fonti, il suo stile di regia si è dimostrato l'esatto opposto rispetto all'approccio collaborativo di Snyder.



