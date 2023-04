Justice League: Zack Snyder tiene vivo l'interesse sullo SnyderVerse con nuove foto

La Justice League portata sugli schermi da Zack Snyder ha diviso i fan dell’ormai defunto DCEU in una maniera che pare insanabile. Dopo la pubblicazione della Snyder Cut in molti hanno infatti rivalutato l’idea dello SnyderVerse e il regista, dal canto suo, continua a soffiare sul fuoco rilasciando briciole di quello che sarebbe potuto essere.

Ancora una volta Zack Snyder prende le distanze dal film del 2017 e in quello che appare come un nuovo capitolo della diatriba inerente il cosiddetto SnyderVerse, ha recentemente raccontato di come la sceneggiatura originale di Justice League fosse più dark rispetto a quella poi aggiustata per esigenze commerciali.

Non pago ha poi pubblicato sul suo profilo Vero alcune foto di L’Uomo d’Acciaio, Batman Vs Superman: Dawn of Justice e Justice League catturate probabilmente durante le prove dei costumi che dimostrano, se mai ce ne fosse bisogno, il legame del regista con i lavori portati a termine per la casa di Batman.

In fondo ,in qualche modo, lo SnyderVerse rimane ancora vivo proprio grazie alla passione del filmmaker che, alla fine di questo mese, parteciperà a un evento a Pasadena dedicato alla prevenzione dei suicidi, in cui verranno proiettati i tre film DC del regista su schermi Imax.

Il nuovo corso dato all’universo cinematografico DC da Gunn e Safran rende sempre più improbabile che la visione di Snyder possa avere un seguito cinematografico tanto che sembra sfumare la realizzazione anche del fumetto dello SnyderVerse, che sarebbe dovuto servire da sequel al film Justice League.

Con la promessa di tenervi informati su eventuali nuovi sviluppi della vicenda, vi lasciamo alle interessantissime immagini pubblicate da Zack Snyder.