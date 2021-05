Justice League, Zack Snyder svela su Twitter il costume di Green Lantern!

Nelle scorse settimane i fan hanno potuto dare un'occhiata al dietro le quinte di Justice League di Zack Snyder, in particolare per quanto riguarda la leggendaria presenza di Green Lantern inizialmente prevista nel film.

Come forse saprete, inizialmente Snyder aveva previsto la presenza di John Stewart, alias Green Lantern, per la scena conclusiva di Justice League: alla fine, dietro richiesta della Warner Bros., a lavoro sia sul film Green Lantern Corps che sulla serie tv Green Lantern per HBO Max, il regista sostituì il personaggio con Martian Manhunter. Naturalmente però molti fan sono rimasti incuriositi dall'idea originale, tornata in auge poco tempo fa quando è stato rivelato che l'attore Wayne T Carr aveva filmato la scena in questione.

E adesso, durante un Q&A su Twitter, Zack Snyder ha mostrato una fugace immagine di Lanterna Verde agghindata di tutto punto con gli effetti digitali. La foto è stata postata sul social da Ishaan Sangha, e ha subito suscitato un grande entusiasmo tra i fan, che hanno apprezzato l'impressionante fedeltà ai fumetti. Come al solito, potete trovarla in calce all'articolo. Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Vi ricordiamo che Zack Snyder tornerà la prossima settimana con il suo nuovo film Army of the Dead, la cui data di uscita è fissata al 21 maggio sul servizio di streaming on demand Netflix.