Justice League, Zack Snyder svela una scena inedita con la Wonder Woman di Gal Gadot!

Per celebrare il 2021, l'anno che vedrà finalmente la distribuzione del tanto agognato Snyder Cut di Justice League, il regista Zack Snyder ha rivelato sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter una nuova scena del suo cinecomic.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il frame è tratto da una sequenza mai vista prima nella versione cinematografica del cinecomic del 2017 e mostra Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, o per meglio dire il suo alter-ego Diana Prince.

Probabilmente l'inquadratura è associabile ad un'altra scena ancora inedita, per la quale brevi frammenti sono stati mostrati da Snyder e Warner Bros. durante questi mesi di promozione: la sequenza in cui Diana trova, in quella che sembrerebbe essere una tomba molto antica, un murale dedicato a Darkseid.

Da notare anche la didascalia scelta da Snyder, che ha invitato il 2021 a prepararsi: il riferimento è ovviamente all'uscita della Snyder Cut, la cui data è attualmente sconosciuta ma circoscrivibile al generico mese di marzo. Lo stesso regista, qualche giorno fa, ha affermato che una volta che Wonder Woman 1984 - del quale è stato produttore - finirà il suo ciclo vitale nei pochi cinema in cui è stato distribuito e su HBO Max, la major si concentrerà per l'ultima volta su Justice League con un nuovo trailer che, presumibilmente, rivelerà la data tanto attesa dai fan.

Insomma, manca davvero poco: quali sono le vostre aspettative?



