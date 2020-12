Justice League: Zack Snyder svela la nuova soundtrack di Junkie XL, ascoltala!

Insieme a tutti i nuovi elementi che andranno ad aggiungersi nella Zack Snyder's Justice League in arrivo l'anno prossimo su HBO Max, c'è anche la soundtrack composta da Junkie XL per il film e che oggi scopriamo in una nuova anteprima fornita direttamente dal regista. Ricordiamo che nella versione di Whedon fu scelta la soundtrack di Danny Elfman.

Prima ancora che l'arrivo della Snyder Cut venisse confermato da Snyder e dalla Warner, il compositore Junkie XL, alias di Tom Holkenborg, aveva già confermato ai fan l'esistenza della sua versione della colonna sonora, in perfetta continuità con il suo lavoro nel precedente Batman v Superman. "La colonna sonora completa è pronta. È una colonna sonora davvero eccezionale, ed è proprio lì. Non se ne va. Vedremo cosa succederà in futuro, capite?".

Oggi è lo stesso Snyder a svelarne un'anteprima attraverso un video (che trovate in alto su questa pagina). "E' fica perché ha fatto davvero un lavoro pazzesco. Abbiamo recentemente proiettato il film agli addetti ai lavori e insieme a qualche altra persona e c'era il supervisore alle musiche che diceva tipo: 'Porca miseria, la musica è incredibile. Junkie ha davvero fatto centro'. E sì, lo ha davvero fatto. Li ho chiesto se ne faremo anche l'album, perché voglio davvero il box-set di quei vinili, ci sono ore di musica. Non so se lo faremo, io vorrei, ma chi lo sa...".

La musica composta da Junkie XL è una delle tante cose scartate dalla Warner Bros. e Joss Whedon al momento delle modifiche apportate al film di Snyder. Danny Elfman – sodale collaboratore di Tim Burton, tra gli altri – è subentrato per volere di Joss Whedon in corso d’opera a Junkie XL, licenziato dalla produzione per divergenze.

Zack Snyder's Justice League uscirà in streaming su HBO Max nel marzo 2021.