Justice League, Zack Snyder svela le novità legate a Superman

Nel 2021 vedremo finalmente l'atteso Snyder Cut di Justice League, e avremo modo di comprendere meglio la visione di Zack Snyder del mondo e dei personaggi DC, a partire da lui, Superman. Vediamo cosa ha da dire al riguardo il regista.

Prima di Batman v. Superman: Dawn of Justice e Justice League, ci fu Man of Steel. Lì partì il percorso del Superman di Henry Cavill, e anche quello di Zack Snyder.

"Amo l'idea di Superman che intraprende un viaggio per scoprire la sua personalità, per riconciliarsi con la sua moralità, con il suo posto sulla Terra, la sua relazione con Lois, e come tutto ciò influenzi il modo in cui si rapporta con l'umanità e le cose che normalmente costituiscono le più normali relazioni quotidiane" spiega il regista ai microfoni di Beyond The Trailer di Grace Randolph "Quindi penso che quando vedi Superman avere a che fare con tutte queste cose, identificarsi con il personaggio diventa molto più semplice".

E continua, parlando della sua visione del personaggio: "Quando vedo Superman che deve cercare di capire cosa fare come tutti noi, posso dire 'Wow, se io fossi Superman...'. Superman è un personaggio così astratto, per via dei suoi poteri e delle sue abilità. Ogni volta che riesci a riportarlo sulla Terra, per così dire, diventa più semplice rispecchiarcisi, e questo lo rende più interessante".

Per questo Kal-El deve arrivare gradualmente ad ottenere "Un enorme rispetto per il suo codice morale, e credo il suo posto in cima alla piramide dei supereroi DC. Alla fine, deve raggiungere questa vetta".

Qualcosa che Snyder ha cercato di portare avanti anche in Justice League:"Ho sempre sentito che era questo quello che stavo facendo. Adesso, con questa tema della resurrezione, chi può mai essere? Quando hai toccato ciò che è eterno, e sei tornato indietro dall'oltretomba, tutto questo come ti ha cambiato?".

Vedremo dunque come cambierà il percorso di Superman nello Snyder Cut, e quale sarà il suo punto di arrivo.