Justice League, Zack Snyder svela il look di Steppenwolf per la Snyder Cut!

Si dice che in un cinecomic sbagliare il villain equivalga a sbagliare il film: per quanto riguarda Justice League il povero Steppenwolf non era certo l'unico difetto, ma sicuramente uno degli elementi che contribuirono a far calare a picco l'apprezzamento per il film che portò in sala la squadra all star degli eroi DC.

Elemento che però, insieme a tanti altri, dovrebbe finalmente trovare riscatto nella tanto agognata Snyder Cut: nel film in arrivo su HBO Max, infatti, vedremo uno Steppenwolf dal look completamente rinnovato a cui oggi, finalmente, il regista ci permette di dare un primo sguardo.

Zack Snyder ha infatti pubblicato una foto (invero di qualità piuttosto bassa) in cui vediamo il nostro Steppenwolf nella versione che potremo ammirare nella versione di Justice League curata direttamente da Snyder: "Dal lavoro di oggi abbiamo tirato fuori quest'immagine, scusate per la bassa qualità ma noi l'abbiamo visto in alta risoluzione e possiamo assicurarvi che è davvero spaventoso. Solo una domanda veloce... Quanto pensate che non gliene freghi un ca**o?" ha scritto il regista su VERO.

Dopo l'uscita del trailer, intanto, Ray Poter ha dichiarato che 30 secondi di Snyder Cut bastino a superare l'intero Justice League di Joss Whedon; Ryan Reynolds, intanto, ha parlato della sua possibile apparizione nella Snyder Cut.