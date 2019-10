Justice League: Zack Snyder svela che Harry Lennix era in realtà Martian Manhunter

Pochi minuti fa Zack Snyder tramite social ha rivelato che il generale Swanwick, personaggio interpretato da Harry Lennix in Man of Steel e Batman vs Superman: Dawn of Justice, in Justice League avrebbe dovuto rivelarsi come Martian Manhunter.

L'annuncio è arrivato tramite l'account ufficiale del regista sulla piattaforma VERO, sulla quale è comparso lo storyboard disegnato dall'autore relativo ad una scena del famoso Snyder Cut di Justice League: nell'immagine, che trovate come al solito in calce all'articolo, si possono vedere Martha Kent e Lois Lane parlare fra di loro, con Martian Manhunter che assume le sembianze del generale Swanwick.

Da notare che non solo Martian Manhunter è stato tagliato dalla versione del film uscita nelle sale, ma lo stesso Harry Lennix è tra i non pervenuti: molto probabilmente lo Snyder Cut di Justice League non sarà mai rilasciato, a questo punto, ma il regista ha più volte dimostrato la volontà di far conoscere ai propri fan le numerose idee che aveva realizzato o che avrebbe voluto realizzare per il progetto, anche se a tozzi e bocconi tramite post sui social.

Voi cosa ne pensate? Avreste voluto vedere il debutto di Martin Manhunter sullo schermo? E come avreste reagito al colpo di scena che il supereroe si è sempre nascosto dietro i panni del generale Swanwick? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altre notizie guardate una foto inedita di Justice League e alle dichiarazioni del direttore della fotografia Fabian Wagner sullo Snyder Cut.