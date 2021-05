Justice League: Zack Snyder svela Green Lantern, i fan in delirio chiedono la Lantern Cut!

Nelle scorse settimane l'attore Wayne T. Carr ha rivelato di essere stato scelto come Green Lantern dal regista Zack Snyder per la realizzazione di Justice League.

Ora, per la prima volta, l'attore ha pubblicato sulla sua pagina Twitter due istantanee dal set che lo mostrano con indosso la tuta per il motion capture e circondato dalla troupe di Snyder; lo stesso regista ha svelato su Vero il first-look al personaggio, che l'attore ha poi ricondiviso sul suo account commentando: "Non era un sogno. Grazie Zack!"

Come ha scritto Snyder, il 'Drive way Studio" allude al fatto che, in precedenza, il regista aveva affermato di aver filmato l'apparizione di Lanterna Verde nel suo vialetto di casa usando un green screen. Il lavoro di post-produzione non è mai avvenuto perché la Warner Bros. ha richiesto la rimozione di Lanterna Verde dal film e alla fine, come saprete, Snyder lo ha sostituito con Martian Manhunter nella famosa scena finale di Justice League col Bruce Wayne di Ben Affleck.

Wayne T. Carr, l'attore chiamato a interpretare la Lanterna Verde John Stewart, ha raccontato: "Zack mi disse: 'La gireremo, e vediamo cosa dice lo studio'. È stato un po' folle, perché abbiamo girato in quelli che chiamerò Drive way Studios. Mi ha chiamato dopo averla fatta vedere a tutti, e mi ha detto: 'Non mi lasciano fare questa cosa'."

Nel frattempo sui social è già in trend l'hashtag #ReleaseTheGreenLanternCut, con i fan ovviamente curiosi di mettere le mani sulla scena originale. Vi segnaliamo inoltre che, da pochi giorni, la versione in bianco e nero Justice Is Gray è disponibile in Italia su Sky Cinema e NOW.