Justice League: Zack Snyder svela una foto del trailer, ci sarà anche Desaad?

In vista del debutto al DC FanDome, l'evento del prossimo 22 agosto durante il quale verranno presentati tutti i progetti cinematografici e non legati alla casa fummettistica di proprietà Warner, Zack Snyder ha svelato una prima immagine del trailer della sua versione di Justice League.

"Al lavoro con Stefan alla CO3 per prepararsi al DC FanDome" ha scritto il regista su Twitter, dove ha condiviso una foto dalla sala montaggio in compagnia del colorista Stan Sonnefeld, con il quale ha già collaborato per 300, Sucker Punch e Man of Steel.

In attesa di dare un primo, vero sguardo alla Snyder Cut, in rete è emerso un nuovo rumor riguardante una delle possibili new entry del film in arrivo su HBO Max. Secondo quanto riportato da Grace Randolph di Beyond the Trailer, all'interno del filmato sarà presente anche un altro membro dei Nuovi Dei: Desaad.

Sebbene la fonte in questione non sia tra le più affidabili, la presenza di Desaad nella Snyder Cut è stata confermata l'anno scorso dallo stesso regista, che parlando con un fan ha rivelato che una scena del trailer di Justice League mostrava Steppenwolf mentre faceva rapporto a a Desaad.

Intanto, il regista ha anche svelato il look di Steppenwolf nella Snyder Cut.