Justice League, Zack Snyder svela la foto dell'incontro fra Darkseid e Wonder Woman!

Pochi giorni dopo aver ringraziato fan e colleghi per aver aderito al sempre crescente movimento Release the Snyder Cut, il regista Zack Snyder ha pubblicato una nuova foto inedita tratta dal montaggio originale della sua versione di Justice League.

"Quella volta in cui Diana si ritrovò faccia a faccia con Uxas" ha scritto Snyder nell'immagine, che come potete vedere in calce all'articolo mostra l'attrice Gal Gadot impegnata in sala montaggio per completare una sequenza dalla CGI ancora abbozzata. Tuttavia, il profilo del personaggio rappresentato sullo schermo è inequivocabilmente quello del villain, che nei piani originali del regista sarebbe dovuto comparire al termine di Justice League, sconfiggere i supereroi e conquistare la Terra in Justice League 2 e poi subire la rivalsa dei protagonisti e soccombere alla giustizia nel terzo capitolo della saga, ultimo episodio della pentalogia su Clark e Bruce iniziata con Man of Steel e Batman v Superman che Snyder aveva intenzione di realizzare.

Uxas, per chi non lo sapesse, è il nome di "battesimo" di Darkseid.

"La verità è che la 'Knightmare Sequence' di Batman v Superman era un flashforward, mostrava il futuro che si sarebbe realizzato nei film successivi" ha dichiarato in passato Snyder. "Darkseid avrebbe conquistato la Terra quando Superman avrebbe ceduto l'equazione dell'Anti-Vita. Ma alcuni membri della Justice League sarebbero sopravvissuti in quel mondo e avrebbero combattuto, come Batman, che abbiamo visto in quella scena, ma anche Cyborg, che però sarebbe stato in pezzi. Avrebbero lavorato ad un'equazione per tornare indietro nel tempo e avvisare Bruce ... come abbiamo visto fare a Flash. Lui diceva a Bruce che Lois era la chiave, vi ricordate? Sarebbe stato spiegato che, con la morte di Lois, Superman avrebbe ceduto l'equazione dell'Anti-Vita. In quella scena Superman era furioso con Bruce perché sapeva che in qualche modo era responsabilità di Bruce proteggere Lois. E' per questo che in quella scena dice: 'Era il mio mondo e tu l'hai portata via'".

