Justice League, Zack Snyder svela: 'Ecco che ruolo avrebbe avuto Green Lantern nei sequel'

Dopo aver svelato il costume di Green Lantern sul social network Twitter, il regista Zack Snyder ha raccontato che ruolo avrebbe avuto John Stewart nei chiacchieratissimi Justice League 2 e 3.

Come forse saprete il personaggio era stato originariamente pensato per la famosa Snyder Cut, ed effettivamente è stata girata una scena con l'attore Wayne T. Carr nel ruolo. Tuttavia, la Warner Bros. ha chiesto al regista di tenere il personaggio fuori dal film, considerato che DC Films è attualmente a lavoro sul film Green Lantern Corps e la serie tv Green Lantern per HBO Max, dunque l'autore ha sostituito il personaggio con Martian Manhunter nella scena finale di Justice League con Ben Affleck.

Ora, parlando con Uproxx, Snyder ha discusso il ruolo che Green Lantern/John Stewart avrebbe avuto Justice League 2 e Justice League 3. Il regista ha rivelato: "Green Lantern nei sequel di Justice League avrebbe avuto due ruoli, in sostanza: perché lo avremmo visto sia nel mondo post-apocalittico, dove la sua missione sarebbe stata quella di aiutare i sopravvissuti, mentre successivamente avrebbe riunito il Corpo delle Lanterne Verdi per la battaglia finale contro Darkseid e il suo esercito."

Per altre notizie, vi ricordiamo che Zack Snyder tornerà la prossima settimana col suo nuovo film Army of the Dead, in arrivo su Netflix dal 21 maggio.