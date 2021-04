Justice League, Zack Snyder svela il suo costume preferito di Batman: dal fumetto al film!

Durante l'evento celebrativo noto come Justice Con, il regista Zack Snyder ha svelato quale dei tantissimi costumi di Batman è il suo preferito, tra film e fumetti.

Il regista ha partecipato ad un panel durante l'evento e l'attenzione si rivolta al Cavaliere Oscuro: nel corso della sua gestione del DC Extended Universe, oggi nota come Snyder-Verse, il Batman di Ben Affleck ha cambiato abiti più di una volta, prima Batman v. Superman: Dawn of Justice e poi anche nel successivo Justice League. Ma proprio nel cinecomic del 2016 compare il costume che il regista ama maggiormente, ispirato ad un classico della letteratura a fumetti.

"Il mio costume preferito di Batman è quello di Dark Knight Returns. Per me è fondamentalmente il costume di Frank Miller ... se dovessi fare quel film, lo farei esattamente in quel modo. Sono un vero appassionato di quel costume, l'altro giorno ho visto un ragazzo, un cosplayer, che interpreta quel costume molto bene, mi è comparso sul mio feed e sono impazzito!", ha detto il regista. “Purtroppo ho dimenticato il suo nome."

Il regista ha anche parlato del movimento #RestoreTheSnyderVerse nato dopo l'uscita di Justice League, la cui versione in bianco e nero è disponibile in Italia. "Dico solo questo: penso che si tratti di un concetto che mostri una sorta di riverenza per il duro lavoro", ha spiegato.

Qual è il vostro costume di Batman preferito? Ditecelo nei commenti!