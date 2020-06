Justice League, ma Zack Snyder ha già spoilerato tutto il film? 'C***o no!'

Nelle scorse ore ha tenuto banco un simpatico siparietto riguardante Justice League sulle pagine virtuali del social network Vero, che come i fan sapranno è il portale preferito del regista Zack Snyder.

Un fan, autoproclamatosi tale in partenza per mettere le mani avanti e non creare polemiche, ha scritto all'autore chiedendo se per caso, a forza di svelare, per anni e anni, contenuti inediti sulla director's cut del film, non avesse accidentalmente pubblicato spoiler su spoiler rischiando di rovinare quella che alla fine sarà la visione di questa mitologica versione del film.

Come potete vedere in calce all'articolo, la risposta di Snyder è stata esilarante, secca e sicura: "Cazzo, assolutamente no! Quello che avete visto è solo la punta dell'iceberg ..."

La sparata di Snyder impone di chiedersi quanto materiale sia stato effettivamente girato per il film Warner Bros., considerando che sono anni che il regista pubblica briciole di pane sulle sue pagine social: il paragone utilizzato è quello di un iceberg, e considerando che HBO Max ha pubblicizzato la Zack Snyder's Justice League come un lungometraggio di quattro ore e mezza (ben due ore e mezza in più rispetto alla versione cinematografica) o addirittura una miniserie da sei episodi, c'è da pensare che la metafora non sia così esagerata.

Ricordiamo che il film arriverà nella prima parte del 2021, mentre ulteriori dettagli saranno svelati ad agosto nel corso del DC FanDome. Per altri approfondimenti ecco il primo teaser ufficiale con Darkseid e Wonder Woman.