Justice League di Zack Snyder: nei sequel Wonder Woman kryptoniana e team-up Joker Batman

In questi giorni Zack Snyder è tornato a parlare del suo progetto Justice League in occasione di una celebrazione dei film del cosiddetto 'SnyderVerse,' con una proiezione speciale in IMAX di Man of Steel, Batman v Superman e Justice League i cui incassi saranno devoluti in beneficienza.

Nel corso di questo evento, denominato SnyderCon 2023, il regista ha avuto modo di interagire con fan presenti e durante una lunga Q&A ha svelato alcuni aspetti inediti dei sequel mai realizzati di Justice League: tra questi, l'idea di modificare le origini di Wonder Woman du Gal Gadot e il team-up tra il Joker di Jared Leto e il Batman di Ben Affleck.

"La nostra idea era semplice, e consisteva nel fare di Joker l'unica persona a conoscenza della posizione della Kryptonite, fondamentale nel mondo post-apocalittico creatosi dopo la vittoria di Darkseid, con Superman cattivo. E' un'informazione che ha solo lui, e ha sostanzialmente fatto un patto con Batman: 'Tu mi proteggi, non mi uccidi, e io ti porto dalla Kryptonite'. Una cosa del genere. E la cosa interessante è che Batman è in qualche modo bloccato, è costretto a lavorare con Joker perché ha bisogno della Kryptonite per difendersi da Superman malvagio: uccidere Joker significherebbe condannare il mondo." Riguardo alle nuove origini di Wonder Woman, invece: "Volevamo rivelare che Zeus, il padre di Diana, era in realtà un kryptoniano: capite dove stavamo andando a parare, no? Gli dei in cui l'umanità ha sempre creduto sono esistiti davvero, ma erano kryptoniani arrivati sulla Terra migliaia di anni fa".

Se volete sapere che cosa avrebbero mostrato i sequel cancellati di Justice League di Zack Snyder, cliccate sul link evidenziato.