Justice League, Zack Snyder si è scontrato con la Warner anche per Martian Manhunter

Della Snyder Cut si è discusso sotto tanti aspetti, ma uno dei più chiacchierati è stato sicuramente quello riguardante la comparsa di Martian Manhunter nel film di Zack Snyder: completamente assente dalla versione diretta da Joss Whedon, il personaggio fece poi effettivamente la sua comparsa nella mastodontica director's cut.

Mentre si riaccende la faida con Geoff John sulla Snyder Cut, dunque, proprio il personaggio di Harry Lennix è tornato al centro delle discussioni in seguito ad alcune voci riguardanti un presunto e insistente ostruzionismo da parte di DC per l'apparizione del personaggio nella versione di Zack Snyder del film con Henry Cavill e Ben Affleck.

In particolare, secondo un rapporto della Warner Bros, il presidente della DC Films Walter Hamada non voleva che Martian Manhunter fosse usato nel film in quanto aveva altri progetti per il personaggio. Snyder però avrebbe minacciato di cancellare altri filmati se non fosse riuscito a usare il personaggio, un'affermazione che chiaramente il regista nega.

Il rapporto afferma anche che a Snyder è stato chiesto tramite un intermediario di intervenire per placare il review bombing contro Godzilla vs. Kong di Adam Wingard ma pare che ciò non sia stato fatto. In verità, Snyder precisa di non aver mai avuto richieste di questo tipo e aggiunge: "Non controllo i miei fan. Hanno la loro volontà e le loro opinioni, queste illazioni mi danno più importanza di quanta io ne abbia".

Forse la cosa più interessante del rapporto, tuttavia, sono le informazioni sugli account pro Snyder Cut. Circa il 13% di questi sarebbero stati falsi e avrebbero non solo richiesto il rilascio del taglio completo della pellicola ma anche, diffuso contenuti negativi e dannosi su WarnerMedia

"Dopo aver studiato le conversazioni online sullo Snyder Cut del rilascio della Justice League, in particolare gli hashtag 'ReleaseTheSnyderCut' e 'RestoreTheSnyderVerse' su Facebook, Twitter e Instagram, gli analisti hanno rilevato un aumento di critiche ad opera di autori sia reali che falsi che diffondevano contenuti negativi su WarnerMedia per non aver ripristinato lo 'SnyderVerse'influenzando l'opinione pubblica".