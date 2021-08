Justice League di Zack Snyder sbanca HBO Max: la classifica de film più visti del 2021!

Il 2021 è stato l'anno del debutto della piattaforma streaming di WarnerMedia, HBO Max. Da maggio a questa parte si sono susseguiti diversi titoli tra film e serie tv, ma quali saranno state le pellicole più popolari del servizio? Ve lo sveliamo dopo il salto (spoiler: c'è anche una certa Justice League di Zack Snyder).

È sempre difficile raccoglie dati precisi dalle piattaforme streaming, dato che contrariamente ai network televisivi, non sono solite rilasciare informazioni in merito ai propri ascolti se non per declamare il successo di questo/a o quel/la film/serie tv, o comunque dare molto approssimativamente un'indicazione di come stanno andando i vari prodotti.

È per questo che la curiosità al riguardo è sempre molto alta, e quando capitano classifiche di questo tipo (cortesia in questo caso di FixPatrol), si va subito a controllare quali siano i titoli presenti.

E per HBO Max, la prima posizione sembra essere quasi scontata, visto che si tratta della Justice League di Zack Snyder, seguita da un'altra recente uscita DC, Wonder Woman 1984 e poi Kong: Skull Island.

In fondo alla Top Ten, invece, troviamo Greenland, il film con Gerard Butler, New Mutants, il cinecomic Disney/FOX, e la Reunion di Friends, che essendo uno speciale in un solo appuntamento rientra nella categoria film.

Qui di seguito trovate la classifica completa:

1. Zack Snyder's Justice League

2. Wonder Woman 1984

3. Kong: Skull Island

4. The Little Things

5. Godzilla: King of the Monsters

6. Tom & Jerry

7. Godzilla vs. Kong

8. Friends: The Reunion

9. The New Mutants

10. Greenland

E voi di questi quali avete visto? E quali avete preferito? Fateci sapere nei commenti.