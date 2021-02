Justice League: Zack Snyder a ruota libera su budget, Joss Whedon e Warner Bros.

Vi abbiamo già parlato di Zack Snyder che aveva in mente di fare innamorare Bruce e Lois nella sua prima versione di Justice League e del sorprendente cameo che ha in serbo per il finale, ma questi non sono gli unici dettagli inediti emersi dalla recente chiacchierata tra il regista e Vanity Fair.

Di seguito, abbiamo raccolto tutte le informazioni più interessanti svelate nel corso dell'intervista:

Il nuovo film terminerà con una dedica ad Autumn , la figlia di Snyder scomparsa proprio durante la lavorazione di Justice League.

, la figlia di Snyder scomparsa proprio durante la lavorazione di Justice League. Snyder stima che realizzare la nuova versione del film è costato a HBO Max circa 70 milioni di dollari .

. Tra questi non è però compreso alcun compenso per il regista, che ha rivelato di accontentarsi di essere stato pagato la prima volta. "Non volevo essere in debito con nessuno e ciò mi ha permesso di mantenere i miei poteri contrattuali con queste persone piuttosto potenti" ha dichiarato.

Parlando del ruolo di Geoff Johns e Jon Berg , rispettivamente direttore creativo di DC Entertainment ed ex vicepresidente di Warner Bros., Snyder ha descritto la loro presenza sul set come un lavoro da "babysitter": "Non mi dava troppo fastidio perché non erano così minacciosi. Ho solo sentito le idee che avevano, dove volevano iniettare dell'umorismo e cose del genere, non era qualcosa di troppo oltraggioso."

, rispettivamente direttore creativo di DC Entertainment ed ex vicepresidente di Warner Bros., Snyder ha descritto la loro presenza sul set come un lavoro da "babysitter": "Non mi dava troppo fastidio perché non erano così minacciosi. Ho solo sentito le idee che avevano, dove volevano iniettare dell'umorismo e cose del genere, non era qualcosa di troppo oltraggioso." Snyder ha confermato di non aver mai richiesto l'aiuto di Joss Whedon.

A proposito del regista di Avengers, a quanto pare Warner Bros. si è resa subito conto che la scelta di affidare il progetto a Whedon non aveva portato ai risultati sperati . "Quando siamo riusciti a vedere cosa aveva fatto Josh, è stato qualcosa di sorprendente. La scena del ladro sul tetto, così goffa e orribile. La famiglia russa, così inutile e senza senso" ha dichiarato un dirigente dello studio. "Tutti lo sapevano. Era imbarazzante perché nessuno voleva ammettere di che merda si trattava."

. "Quando siamo riusciti a vedere cosa aveva fatto Josh, è stato qualcosa di sorprendente. La scena del ladro sul tetto, così goffa e orribile. La famiglia russa, così inutile e senza senso" ha dichiarato un dirigente dello studio. "Tutti lo sapevano. Era imbarazzante perché nessuno voleva ammettere di che merda si trattava." Quando ha abbandonato il progetto, il regista ha salvato la versione provvisoria del film (in bianco e nero, senza audio ed effetti speciali) per mostrarla agli amici. Ad un certo punto, ha anche pensato di renderla pubblica.

Se il suo provino per interpretare Wonder Woman fosse andato male, Gal Gadot era pronta ad abbandonare tutto e tornare a vivere a Tel Aviv.

Vi ricordiamo che la Snyder Cut di Justice League arriverà in Italia il 18 marzo, in contemporanea con gli USA, e sarà disponibile per l'acquisto nelle principali piattaforme digitali. Nel frattempo, Vanity Fair ha anche pubblicato un nuovo sguardo al Joker di Jared Leto.