Justice League: Zack Snyder rivela una scena post-crediti eliminata dal film

Sempre nel corso del panel di Pasadena organizzato per la proiezione delle sue Director's Cut di Batman v Superman e Watchmen, Zack Snyder ha parlato brevemente anche del discusso Justice League

Come ricorderete, il responso non omogeneo della critica a Batman v Superman causò un cambio nei piani del suo sequel, Justice League, che portò inevitabilmente a un allontanamento di Snyder dal progetto, unitamente ai suoi problemi di natura famigliare. Nel corso del panel, un fan ha chiestosenza mezze misure al regista: "Cosa diavolo è successo?". Il regista ha quindi parlato, in toni molto pacati, dei cambiamenti che ha dovuto operare a causa delle interferenze dello studio.

"E' una bella domanda - ha risposto Snyder, che al momento è già al lavoro sulla regia di Army of the Dead, portando alle risate il pubblico presente. Il regista ha parlato della minoranza a cui non è piaciuto Batman v Superman e di come questa abbia finito per scombinare i piani del film successivo. "L'originale Justice League che io e Chris Terrio avevamo scritto non lo abbiamo nemmeno girato. Il progetto originale si basava su una idea difficile, così difficile che allo studio sembrò folle. E' una lunga storia. La verità è che la scena dell'incubo in Batman v Superman sarebbe stata spiegata, questo era sempre stato nella mia mente, e che saremmo finiti in un futuro in cui Darkseid avrebbe preso il controllo della Terra e Superman si sarebbe piegato all'Equazione Anti-vita. Solo pochi membri della Justice League sarebbero sopravvissuti in quel mondo, Batman aveva rotto un patto con Cyborg per via di qualcosa, e stavano lavorando a un'equazione per portare Flash indietro nel tempo per avvisare Bruce...". Il rimando è ovviamente alla scena di Batman v Superman in cui il Flash del futuro dice a Bruce Wayne: "Lois è la chiave".

Snyder ha continuato dicendo che la Warner era favorevole al fatto che lui continuasse nel raccontare questo suo progetto, ma appena venuta a sapere del "come e del perché" la Justice Leauge si sarebbe divisa li ha resi nervosi e hanno deciso di aver bisogno di cambiamenti.

Infine, Snyder ha anche parlato della sua scena post-crediti che alla fine fu rimossa dalla pellicola che abbiamo visto in sala e che avrebbe mostrato come la lotta del gruppo contro Darkseid era ben lontana dall'essere vicina a una conclusione: "Quel teaser di Justice League, che a quanto pare non era nel film, quando Bruce dice: 'Ero proprio qui quando Barry Allen è venuto a dirmi che Lois Lane era la chiave' e lei dice 'Lo è per Superman, ogni cuore ne ha una'. E lui continua: 'Penso ci sia qualcos'altro. Qualcosa di più oscuro'". Se ricordate, anche Jason Momoa parlò di un finale alternativo.

Snyder ha quindi spiegato che se Lois fosse morta, Superman avrebbe ceduto all'Equazione Anti-vita. "Se Superman avesse pensato che in qualche modo Bruce avrebbe dovuto proteggere Lois, se la sarebbe presa con lui. Per questo in Batman v Superman gli dice: "Lei era il mio mondo, e tu me l'hai portata via". Quindi, Snyder ha continuato spiegando che "Cyborg avrebbe portato Flash indietro nel tempo cambiando quanto visto in Batman v Superman. Invece, Barry Allen avrebbe cercato di salvare Lois Lane dalle mani di Darkseid, appena questi si fosse introdotto nella Bat-caverna".