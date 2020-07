Justice League, Zack Snyder rivela: 'Ecco cosa penso del Superman malvagio'

Nel corso di una recente intervista promozionale alla vigilia della Justice Con, la convention dedicata a lui e ai suoi film, il regista Zack Snyder ha parlato del Superman malvagio intravisto nella famosa Scena Incubo di Batman v Superman: Dawn of Justice.

In quella sequenza il regista aveva anticipato un futuro che sarebbe stato esplorato nei successivi capitoli di Justice League, quando Darkseid avrebbe conquistato la Terra e corrotto Clark Kent con l'equazione anti-vita. A tal proposito, il regista ha dichiarato:

"Mi piace il Superman malvagio? Non posso dire che mi piaccia al 100%, però mi piace l'idea che il personaggio di Superman affronti un viaggio evolutivo. Adoro l'idea che Superman debba riconciliarsi con la sua moralità, riconciliarsi con il suo posto sulla Terra, riconciliarsi con la sua relazione sentimentale con Lois e come questa stessa relazione possa influenzare il suo comportamento, il modo in cui si relaziona all'umanità. E' una cosa molto umana, la nostra quotidianità è condizionata dal modo in cui vanno le nostre relazioni personali."

Il regista ha continuato: "Quando vediamo Superman alle prese con questi problemi, diventa molto più facile immedesimarsi con lui. Quando vedo un Superman che si deve sforzare per capire queste cose, per cosa deve fare o come, riesco a relazionarmici. Perché Superman è un personaggio così astratto, nei suoi poteri e in ciò che è in grado di fare, quindi penso che ogni volta che si può si dovrebbe provare a renderlo più umano, e quindi riconoscibile e di conseguenza molto più interessante."

