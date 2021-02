Justice League, Zack Snyder rivela quanto è stato difficile girare durante la pandemia

Ospite del canale Youtube Minutemen per parlare del suo atteso Justice League, di cui è stato da poco pubblicato un nuovo trailer ufficiale, Zack Snyder ha spiegato quali difficoltà ha incontrato durante le riprese aggiuntive della pellicola.

"Ora ci sono dei protocolli in atto, perciò quando giri devi seguire un certo metodo. Abbiamo appena girato il prequel di Army of the Dead a Praga, interamente durante il COVID, e hanno fatto un lavoro straordinario" ha dichiarato il regista, rivelando che il set di Justice League era diviso in tre zone: rossa, gialla e verde. "La zona rossa è dove gli attori non indossano materiale protettivo e tutti devono stare molto attenti, e più vai indietro più aumentano le protezioni. Però sì, francamente è stato difficile. Ed è difficile muoversi perché hai addosso le protezioni. Ma ha funzionato piuttosto bene."

Snyder ha poi lodato il lavoro svolto da Fabian Wagner durante le riprese principali del film, anche se il direttore della fotografia non ha potuto prendere parte ai reshoot. "Fabian Wagner ha fatto un ottimo lavoro, non vedo l'ora che voi lo vediate, è bellissimo ed è davvero sbalorditivo. Lui è un genio, ma non non è riuscito a partecipare alle riprese aggiuntive. Ma alla fine è andato tutto bene" ha aggiunto.

L'uscita della Snyder Cut, lo ricordiamo, è fissata al prossimo 18 marzo su HBO Max. Intanto, Jared Leto ha commento la frase di Joker nel trailer di Justice League.