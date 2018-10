Justice League: Zack Snyder rivela dettagli sul finale del suo film!

A solo qualche ora dall'uscita del precedente capitolo, la nuova rubrica "Zack Snyder Colpisce Ancora" torna più in forma che mai: questa volta il regista di Justice League ha rivelato alcuni dettagli relativi al finale originale del film.

Come saprete all'autore di Watchmen e Batman v Superman: Dawn of Justice non è stata data l'opportunità di terminare il film, con la Warner Bros. che lo ha rimpiazzato con Joss Whedon dopo la ben nota tragedia familiare che ha colpito la famiglia Snyder.

Che il licenziamento del regista sarebbe arrivato nonostante il terribili lutto o meno è una aspetto della vicenda che rimarrà per anni sulle bocche dei complottisti, fatto sta che il film definitivo uscito al cinema e terminato da Whedon è sostanzialmente diverso da quello pensato da Snyder. Da allora il regista ha rimarcato la cosa in più di un'occasione, attraverso tantissimi post sulle sue varie pagine social. Dopo aver disconosciuto il look di Wonder Woman qualche giorno fa e postato online lo storyboard di una scena tagliata, Snyder pochi minuti fa ha rivelato un aspetto fondamentale dell'epilogo del film.

Un fan ha postato sul social network Vero un fermo immagine dei contenuti speciali dell'edizione home-video di Justice League, nel quale si può vedere la squadra al completo che osserva qualcosa fuori campo. In base alla quantità di green screen alle loro spalle e dal set, appare evidente che si tratti di una scena estratta dal terzo atto del film. Il fan in questione ha interpellato Snyder, che ha risposto rivelando dettagli succulenti.

La sequenza era intesa per essere il finale del primo capitolo della saga Justice League, che sarebbe dovuta proseguire in un secondo film. In particolare, il primo film doveva terminare con i membri del team che guardavano attraverso un boomdotto.

