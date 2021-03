Justice League: Zack Snyder rivela come ha girato il cameo di Martian Manhunter

Il successo di Zack Snyder's Justice League su HBO Max sta spingendo sempre di più l'entusiasmo dei fan e il loro sostegno alla campagna che vorrebbe la realizzazione di altri sequel del mondo concepito dal regista per il DC Extended Universe, anche se la Warner ha già chiarito che intenderà muoversi altrove e senza l'aiuto di Snyder.

Snyder stesso tuttavia sta continuando la promozione intorno alla sua pellicola e in una recente intervista ha anche spiegato in che modo è stato girato il cameo a sorpresa di Martian Manhunter, che torna ad essere interpretato, stavolta nella sua versione definitiva, dall'attore Harry Lennix. Snyder ancora una volta si è servito di Zoom per ultimare al meglio la sequenza, proprio come fatto con Ezra Miller che si trovava sul set di Animali Fantastici 3 quando venne contattato dal regista per le sue nuove scene in Justice League.

Nella sequenza in questione vediamo Martha Kent e Lois Lane nella casa di quest'ultima parlare del loro lutto nei confronti della scomparsa di Clark, ma quando Martha - interpretata ancora da Diane Lane - lascia l'appartamento di Lois, i suoi occhi si accendono di rosso e l'attrice si trasforma in Martian Manhunter, che in quel momento era sotto mentite spoglie per rinfrancare la giovane giornalista del Daily Planet.

"L'abbiamo fatto tramite Zoom perché Miller era in Inghilterra e io non potevo viaggiare, mi servivano solo una paio di scene con lui, ma è stato parecchio folle. Non l'avevo mai fatto e ho fatto lo stesso con Diane Lane quando si trasforma rivelando il cameo di Martian Manhunter. Quell'inquadratura dove lei esce e si guarda intorno non l'avevamo, quindi dovevo girarla da zero".

Sul girare le scene a distanza, Snyder ha aggiunto: "E' stato strano. Avevo un iPad collegato così Diane poteva parlarmi, è stato strano, ma fico".