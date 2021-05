Justice League, Zack Snyder rincara la dose: 'Lavorare con Warner una tortura'

Dopo aver parlato dell'atteggiamento "anti-Snyder" di Warner Bros, il regista di Justice League è tornato a discutere del travagliato rapporto che ha avuto con lo studio durante la lavorazione della Snyder Cut.

Nello specifico, durante un'intervista con Uproxx, Zack Snyder ha descritto l'esperienza come una "tortura". "Mi sono divertito molto a fare la Snyder Cut di Justice League, ma la Warner Bros. ha continuato a torturarmi per chissà quale ragione, non possono farci niente. Non so perché sono un tale fastidio per loro, perché onestamente sto cercando di non esserlo", ha dichiarato.

Il regista di Watchmen ha poi parlato della sua recente esperienza con Netflix per Army of the Dead: "Se analizzi cosa è successo con Warner Bros, non è una situazione normale. È una situazione bizzarra che accade una volta in una generazione! Ho appena avuto un'esperienza straordinaria con Netflix ed è stato fantastico e abbiamo avuto una grande collaborazione. Quindi l'unica cosa che mi viene da dire è che si tratta di una situazione insolita."

Nonostante gli sforzi della campagna per ripristinare lo SnyderVerse nel DCEU, dunque, a giudicare dalle parole del regista sembra che la possibilità di rivedere il filmmaker al timone di un progetto di Warner sia sempre più lontana. Voi cosa cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Snyder alla regia di un altro film DC? Fatecelo sapere nei commenti.