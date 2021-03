Justice League, Zack Snyder rimpiange il film su Cyborg: 'Meritava più spazio'

C'era un tempo in cui sembrava certo un film stand-alone per Cyborg, il personaggio interpretato da Ray Fisher. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, abbiamo prima dovuto fare i conti con il deludente Justice League di Joss Whedon e solo qualche giorno fa è arrivata l'attesissimo Snyder Cut.

Ricorderete sicuramente tutte le accuse mosse della stesso Fisher a Whedon, colpevole a detta dell'attore di aver eliminato volontariamente gli attori di colore nella versione cinematografica di Justice League del 2017. Ora che Zack Snyder ha rimesso le mani su questa importante fetta del DC Universe, in molti si domandano se finalmente ci sarà spazio per Cyborg.

Fisher ha dichiarato che per Snyder sarebbe disposto a vestire nuovamente i panni di Vicotor Stone, ma visti i rapporti tesissimi con Warner Media, e con il presidente della DC Films Walter Hamada, quante possibilità ci sono per questo personaggio?

Parlando con Esquire, Snyder ha detto di aver contribuito a gettare le basi per i film solisti di Wonder Woman e Aquaman e, col senno di poi, vorrebbe concentrarsi maggiormente su un progetto per Cyborg.

"Sono molto triste di non aver spinto di più per impostare il film di Cyborg prima di girare Justice League perché ho lavorato molto per portare avanti Wonder Woman e Aquaman e per far sì che quei film restassero piedi", ha detto il regista alla rivista. "E vorrei davvero aver fatto lo stesso con Cyborg perché è davvero un personaggio di grande spessore. È davvero pronto per andare. E ho pensato, beh, la verità è che ho pensato che prima ci sarà spazio per Cyborg. Capisci cosa intendo? Sembra così ovvio".

Voi cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti.