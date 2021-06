Justice League, Zack Snyder ha ricevuto appunti da Christopher Nolan? Parla il regista

Dopo una lunga gestazione, la Justice League di Zack Snyder è finalmente stata mostrata al pubblico lo scorso marzo, grazie a HBO Max (e Sky qui in Italia). Ma il collega e amico Christopher Nolan ha forse dato qualche input a Snyder prima del completamento del film?

Christopher Nolan non è solo l'autore di una delle saghe cinematografiche dedicate a Batman di più grande successo, ma è anche tra i produttori di diversi film del DCEU, incluso lo Snyder Cut di Justice League e la versione del 2017 della stessa pellicola, rendendo abbastanza naturale una domanda come quella che Snyder si sarà sentito rivolgere chissà quante volte: qual è stato il coinvolgimento di Nolan in Justice League, sul piano pratico? I due registi si sono "scambiati gli appunti" sui propri film?

"No, c'è questa usanza davvero figa tra di noi che funziona così praticamente quando gli mostro un film gli dico 'Ok, il film è pronto, goditelo!'" ha rivelato Snyder ai microfoni del podcast Straight Up "Lui mi dice sempre così quando vedo i suoi film, e anche quando ho visto Tenet, che tra l'altro [è la dinamica che] preferisco".

"Io voglio vedere il film per il gusto di vederlo... L'ultima cosa che voglio fare con Chris, e Chris è un genio, ovviamente... L'ultima cosa che ho bisogno di fare è dirgli 'Ok, ecco cosa penso avresti potuto fare qui o lì'" continua il regista "Quindi è davvero liberatorio, in realtà, poter dire 'Ok, mostrami il tuo film perché voglio essere sbalordito'".

In precedenza, d'altronde, Zack Snyder aveva affermato che Nolan si era goduto Justice League come uno spettatore qualunque, pur essendo stato coinvolto nel progetto fin dall'inizio, quando discussero della visione complessiva dell'universo da portare sullo schermo, anche questo probabilmente sintomo della grande fiducia e del rispetto che intercorre tra i due.