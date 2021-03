Justice League, Zack Snyder su #RestoreTheSnyderVerse: 'Decidono Warner Bros. e DC'

Dopo l'uscita dell'attesissima Snyder Cut di Justice League il mondo intero è impazzito al grido di #RestoreTheSnyderVerse, l'hashtag con cui i fan stanno chiedendo a gran voce a Warner Bros. di dare un seguito all'universo cinematografico nato dalla mente di Zack Snyder. Ma cosa ne pensa il diretto interessato?

Il nostro Zack si è espresso sulla questione proprio in queste ore e, di fatti, si è chiamato fuori da ogni decisione: il regista ha infatti ricordato ai fan che saranno Warner Bros. e DC a decidere sul da farsi e che, ad oggi, per la produzione il Justice League di Joss Whedon resta a tutti gli effetti parte del canon.

"Warner e DC sono, in tutti i sensi, padroni del proprio mondo. È noto a tutti come abbiano asserito di ritenere canonica la versione cinematografica di Justice League. Il mio piccolo universo è una cosa a sé stante e a me va benissimo così. Lascerò che siano i fan a decidere in che modo vorranno andare avanti" sono state le parole di Snyder a metà tra il diplomatico e l'amareggiato.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere altri film DC firmati Zack Snyder? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, il regista ha lodato la prova di Ben Affleck nella Snyder Cut.