Justice League, Zack Snyder racconta: 'Avevo perso la voglia di combattere'

Il momento tanto atteso sta infine per giungere: la Snyder Cut di Justice League arriverà a noi tra pochi giorni, mettendo la parola fine ad una storia che durava ormai da un bel po' di tempo. Ma qual è stato, esattamente, l'attimo in cui il nostro Zack decise di rimetter mano al film con Ben Affleck e Gal Gadot?

A raccontarlo è stato proprio il regista, tornando per un secondo ai tempi in cui aveva lasciato il film nelle mani degli Studios in seguito alle divergenze con la produzione e, ovviamente, alla tragica morte della figlia Autumn: "Mi trovavo in uno stato di disperazione tale da non provare più interesse per nulla. Sai cosa? Buona fortuna a Justice League. Ero tipo: 'Ragazzi, avete sul serio intenzione di rendermi la vita difficile? Preferisco combattervi ora. Lasciamo perdere'. Non ero proprio nel mood per quel genere di cose" ha spiegato Snyder.

Il regista ha quindi proseguito: "Quasi tutti i film che ho fatto hanno una director's cut. Quando dissi: 'Ok, ho chiuso' dissi a uno dei montatori con cui avevo lavorato: 'Mettilo insieme come meglio credi e poi passamelo'. Alcuni dei miei collaboratori più stretti dissero tipo: 'Oh, forse dovremmo lasciar cadere una pen-drive da qualche parte e lasciare che qualche fan lo trovi'. Ed io pensavo: 'Forse è meglio che resti una cosa che nessuno potrà mai vedere'. Avevo perso la fame".

Da lì in poi la storia è nota: le voci cominciano a rincorrersi, il nostro Zack ritrova l'entusiasmo e la Snyder Cut, da leggenda metropolitana, diventa realtà. Per i giudizi, naturalmente, non resta che attendere questo giovedì! Proprio Snyder ha intanto commentato per la prima volta lo scandalo che ha coinvolto Joss Whedon; ecco, invece, quali sono i voti della Snyder Cut su Rotten Tomatoes.