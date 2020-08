Justice League, Zack Snyder pubblica il teaser della director's cut!

In vista del trailer completo della Zack Snyder's Justice League che sarà pubblicato questo sabato nel corso di un panel dedicato organizzato per il DC FanDome, il regista ha appena condiviso un nuovo teaser con alcune nuove emozionanti scene inedite!

Come al solito potete vederlo in calce all'articolo: sembra chiaro che Snyder stia tenendo da parte le rivelazioni più attese (Darkseid, Steppenwolf, Superman vestito nero) per il trailer di sabato 22, ma in questo teaser che aggiorna il countdown a -2 giorni c'è anche una nuova inquadratura del appena resuscitato Clark Kent (Henry Cavill) che ispeziona il famoso monumento costruito dopo la sua morte in Batman v Superman: Dawn of Justice.

Inoltre, vediamo anche Victor Stone nella sua vita pre-Cyborg segnare un touchdown per i Gotham City Jaguars. Il promo si conclude con l'inquadratura della Lega della Giustizia che si prepara all'azione, curiosamente la stessa scena utilizzata nella versione cinematografica del film.

Vi ricordiamo che la Zack Snyder's Justice League è attesa per i primi mesi del 2021 sul servizio di streaming on demand HBO Max, e unirà di nuovo il grande cast composto da Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa e Ray Fisher. Chissà che durante il DC FanDome non sarà comunicata la data di uscita ufficiale, e magari anche qualche informazione in più sulla versione italiana.

