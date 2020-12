Justice League, Zack Snyder promette un grande trailer finale prima dell'uscita su HBO Max

Dopo aver svelato che il suo Justice League debutterà su HBO Max nel corso di marzo 2021, Zack Snyder ha promesso l'arrivo di un nuovo trailer ufficiale che anticiperà l'uscita sulla piattaforma streaming.

"Nelle prossime settimane o nel prossimo mese ci prepareremo per un importante appuntamento" ha spiegato il regista a Byond the Trailer, confermando che WarnerMedia sta decidendo la data esatta proprio in questo periodo. "Quindi sarà entusiasmante, tutti potranno fare spazio nel loro calendario, comprare un TV più grande, prendere una pausa dal lavoro. Dovrete prepararvi perché probabilmente vorrete restare in casa un paio di giorni per guardarlo ancora e ancora."

Nel corso della chiacchierata, Snyder ha dichiarato che il "grande trailer finale" che "accenderà il motore dell'hype e farà perdere la testa a tutti quanti", oltre che diversi spot televisivi e qualche altro materiale promozionale. "Manca ancora un altro grande trailer e poi ci siamo" ha aggiunto.

In attesa di conoscere le modalità di distribuzione per l'Italia, ricordiamo che l'anno scorso WarnerMedia ha stretto un accordo con Sky per portare i film dello studio sulla TV satellitare, anche se non è da escludere un'uscita negli store digitali. A proposito di HBO Max, oggi è il giorno del debutto di Wonder Woman 1984 negli USA.

Nei giorni scorsi, Snyder ha parlato delle differenze tra i film Marvel e DC.