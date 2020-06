Justice League: Zack Snyder promette altre scene con Batman versione Knightmare

Stiamo scoprendo nuovi dettagli su Justice League: questa volta Zack Snyder ha deciso di rispondere ad un tweet di un fan, rivelando la presenza di altre scene incentrate sul Batman interpretato da Ben Affleck.

Dopo numerose campagne organizzate dai fan dei fumetti DC, i dirigenti di Warner Bros hanno deciso di pubblicare la nuova versione di Justice League, più vicina a quelli che erano i piani di Zack Snyder. Tutti gli appassionati sono quindi curiosi di scoprire quali saranno le maggiori differenze tra i due adattamenti. Rispondendo ai messaggi di alcuni suoi fan, il regista del film ha rivelato che verranno aggiunte scene del "Knightmare", momento incentrato su alcune visioni di Batman, già visto in "Batman v. Superman: Dawn of Justice" e che ha mostrato un Cavaliere Oscuro alternativo. In calce alla notizia potete trovare il link alla discussione su Reddit.

La notizia è stata accolta positivamente dagli appassionati, felici di scoprire qualche retroscena sul mondo distrutto dalla furia di Superman insieme a Darkseid. Non resta che aspettare la nuova edizione del film, nel frattempo vi segnaliamo questa notizia sulle cinque modifiche a Justice League chieste dai fan e che potremmo vedere nella versione curata da Zack Snyder della pellicola incentrata su Batman, Superman e gli altri supereroi loro alleati.