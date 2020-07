Justice League, Zack Snyder promette mostruose novità: 'Tra qualche giorno vedrete'

Dopo l'annuncio di un panel del Justice Con interamente dedicato a Zack Snyder i fan del DC Universe sono andati in visibilio, perché (forse) potremmo finalmente dare uno sguardo più approfondito alla Justice League targata HBO Max. Una conferma sembrerebbe arrivare dalle ultime, scottanti dichiarazioni dello stesso regista.

Nella sua più recente intervista ha infatti annunciato che il prossimo sabato verrà distribuita una clip esclusiva della Justice League... Ma le sorprese potrebbero non fermarsi qui:

"Potrei mostrare una clip, ma potrebbe essere una clip piccola", ha spiegato Snyder all'intervistatore. "Forse, forse no, e forse c'è anche un altro piccolo annuncio, solo una piccola cosa, per i fan. La clip... sarà divertente".

Il cineasta è stato davvero sibillino e i più sospettosi dei fan hanno già iniziato a guardare di sottecchi la recente forma smagliante di Ben Affleck, incrociando anche le dita per un suo possibile ritorno nei panni del Cavaliere Oscuro: sarà questo l'annuncio di cui parla Snyder o ci sarà altro all'orizzonte? Come tutti sanno i progetti del regista per il DCEU erano molti e tutti parimenti ambiziosi, poi l'intromissione della Warner Bros. e il subentro di Joss Whedon resero impossibile la realizzazione della trilogia sulla JLA che tanto desiderava. Che la Warner ci abbia ripensato?

Purtroppo, è ancora presto per dirlo e nell'attesa di saperne di più, che fortunatamente non sarà troppo lunga, vi suggeriamo di scoprire tutti i recenti aggiornamenti dal reshoot di Justice League HBO Max.