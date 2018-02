Justice League: Zack Snyder potrebbe aver confermato l'esistenza del suo Director's Cut!

, il regista "titolare" del cinefumetto DCEU sulla Lega della Giustizia, non ha confutato affatto una nuova teoria che afferma che il suo director's cut di Justice League era molto più vicino alla conclusione di quanto non si pensi.

Come probabilmente avrete saputo, Snyder è stato costretto a lasciare la regia del cinefumetto durante la post-produzione del film, a causa di una tragedia personale. Joss Whedon è quindi salito a bordo del progetto, chiamato dalla Warner Bros. per concludere la realizzazione del film; tuttavia, i tagli e le aggiunte da lui operati, non hanno lasciato moto spazio alla visione originale che aveva impostato Snyder.

Dopo che il film è stato visto e ricevuto abbastanza male da critica e pubblico, in molti si sono chiesti se non fosse meglio, per la Warner, far vedere, almeno in home video, la versione originale pensata da Snyder, ma poi tutto si è trasformato in una bolla di sapone, adducendo come motivazione del non inserimento contenuti (di Snyder), il fatto che non esistessero.

All'inizio di questa settimana, Stephen Colbert di Screen Rant ha scritto un editoriale in cui sono invece riportate tutte le prove che uno Snyder Cut quasi completo potrebbe effettivamente esistere. Gran parte di queste prove provengono direttamente da Snyder, che ha, nel corso dei mesi, pubblicato diverse immagini dal dietro le quinte, sui social media, durante tutto il periodo trascorso al lavoro su Justice League.

Complessivamente, questi post indicano chiaramente che il regista era molto più avanti nel processo di post-produzione di quanto pensassimo in precedenza. L'articolo è stato poi ri-postato da Vero, dove si nota un particolare importante, un like, messo proprio da Snyder.

Anche se questo post è ben lontano dal confermare qualsiasi cosa (ufficialmente) sul fatto che lo Snyder Cut possa effettivamente esistere o meno, è sicuramente un fatto che dona un pizzico di speranza ai fan che sono rimasti con l'amaro in bocca. e che continuano a esprimere il proprio sostegno al regista. Detto questo, sarebbe certamente una strana mossa da parte di Snyder quella di mettere un like a un post che teorizza il suo essere stato al lavoro sulla fase finale di Justice League, se non fosse vero, no?

Che ne pensate? Scatenatevi nei commenti!