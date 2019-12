Justice League, Zack Snyder posta un messaggio criptico che lega il film ad Excalibur

Come regalo di Natale per i suoi instancabili sostenitori, il regista Zack Snyder ha pubblicato diverse immagini inedite del suo Justice League, ma a ben guardare insieme alle foto è stato condiviso anche un messaggio "segreto".

Come potete notare nel collage in calce all'articolo, il regista insieme alle foto inedite ha scritto: "What is the secret of the grail? Who does it serve?/ You, my lord/ Who am I?/ You are my lord and king, you are Arthur/ Have you find the secret that I have lost?/ Yes. You in the land are one."

Negli ultimi due giorni, il regista Zack Snyder ha pubblicato sul social network Vero una serie di immagini tratte dal suo montaggio di Justice League - e le didascalie di quelle immagini riproducono un frammento di dialogo tra King Arthur e Percival nel film Excalibur, leggendario fantasy del 1981 diretto da John Boorman. Il film, curiosamente, era già stato citato da Snyder nella scena d'apertura di Batman vs Superman: Dawn of Justice - la locandina appare fra i cartelloni del cinema davanti al quale vengono uccisi Thomas e Martha Wayne - e più recentemente in Joker di Todd Phillips, in una sequenza praticamente identica.

I fan ovviamente hanno iniziato a domandarsi se ci sia qualcosa di più che una semplice connessione, e molti sono convinti che queste continue briciole di pane lasciate dal regista servano a preparare il terreno per qualcosa di più grosso.

Un annuncio, magari? Staremo a vedere.