Justice League, Zack Snyder: 'Per me era fondamentale che Batman e Joker si incontrassero'

Nel corso di una recente intervista promozionale con I Minutemen, il regista Zack Snyder ha discusso la nuova scena Incubo di Justice League e dell'incontro, attesissimo, tra il Batman di Ben Affleck e il Joker di Jared Leto.

Il rapporto tra i due personaggi è stato costruito da Snyder fin dai tempi di Batman v Superman, quando fu chiaro che il pagliaccio del crimine di Gotham era stato coinvolto nell'assassinio di Robin, la spalla di Bruce Wayne nella lotta al crimine. Il regista, nella lunga conversazione con I Minutemen, ha riferito di aver deciso di coinvolgere Jared Leto nelle riprese aggiuntive di Justice League perché sapeva che sarebbe stata la sua ultima possibilità di farlo.

"Per me era importante che Batman e Joker avessero una scena insieme. Siamo onesti, Batman e Joker sono una specie di ... il loro conflitto è centrale nell'universo narrativo DC. Francamente, era un conflitto che avevo pianificato per la sequenza Knightmare. E quindi, sapete, ero eccitato all'idea di avere l'opportunità di farlo, di poter quanto meno proporre ai fan un piccolo assaggio di quello che avevo immaginato. Quindi, ho pensato che fosse importante far vedere il Batman e il Joker di questo universo cinematografico entrare in conflitto faccia a faccia sullo schermo."

