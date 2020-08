Justice League, Zack Snyder omaggerà Batman v Superman con dei clamorosi titoli di testa!

Nel corso di una recente intervista promozionale il regista Zack Snyder ha rivelato che l'attesissima Justice League: The Snyder Cut si aprirà con una rivisitazione della morte di Superman tratta dal precedente film dell'autore, ovvero Batman v Superman: Dawn of Justice.

Ma, in base a quanto svelato dal regista durante la sua chiacchierata con Reel in Motion, sembra che i fan dovranno aspettarsi alcuni cambiamenti relativi a quella scena, poiché Snyder ha confermato che la morte di Superman sarà rivisitata su HBO Max.

"Fa parte del modo in cui saranno mostrati i titoli di testa" ha spiegato, paragonando la sequenza al modo in cui Batman v Superman mostrava la morte di Thomas e Martha Wayne nella sua famosa scena introduttiva. "C'è una parte in cui Superman usa questa lancia di kryptonite, e in quel momento, sai, vediamo molta di questa strana energia negativa che esce da Doomsday. Quindi per immaginare la scena introduttiva di Justice League dovete pensare a quel tipo di frame rate, quel tipo di super slow motion, è un po' l'immagine che useremo per rivivere quel momento. Chiamiamola una specie di rivisitazione, in qualche modo".

Snyder, le cui sequenze dei titoli di testa sono particolarmente apprezzate fin dai tempi del suo adattamento di Watchmen, ha anche promesso che la sequenza sarà molto significativa per Lois Lane, dato che stabilisce la "traiettoria del suo arco narrativo attraverso tutto Justice League", nei termini in cui reagirà alla morte di Clark. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Justice League e all'Everycult di Batman v Superman.