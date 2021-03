Justice League, Zack Snyder: 'Non so quali ruoli siano stati ridotti nel film del 2017'

Con la Snyder Cut Zack Snyder ha avuto finalmente modo di mostrare al mondo la sua idea di Justice League, andando ad attingere a tutto il materiale scartato dalla versione di Joss Whedon e aggiungendone anche di nuovo: il regista, però, sembra non avere idea di quali siano le differenze tra il film uscito su HBO Max e quello del 2017.

"Non ho mai visto la versione cinematografica del film, non ho mai visto cosa ne sia venuto fuori, non sono mai stato sicuro (e non lo sono ancora, magari a un certo punto riuscirò a dare un'occhiata)... Non sono ancora sicuro di quali ruoli siano stati ridotti o eliminati. Penso, ovviamente, che la prima cosa nella lista sia la storia del Cyborg di Ray Fisher, che ha un ruolo centrale nel mio film" ha spiegato il regista nel corso di un'intervista (a proposito di Cyborg: proprio Ray Fisher è tornato a scagliarsi contro Warner Bros. nei giorni scorsi).

"Penso che la cosa difficile, al di là di qualunque possibile giudizio del film, fosse proprio l'idea di sederci in sala e vedere un film che non sarebbe mai stato quello che avevamo in mente" ha poi aggiunto la moglie di Zack, Deborah Snyder. Per saperne di più sulle aggiunte del nostro Zack, intanto, ecco alcuni easter-egg presenti nella Snyder Cut che non tutti sembrano aver notato.