Justice League, Zack Snyder ha visto il mustache-gate di Cavill solo nei meme

Justice League è una ferita ancora aperta nel cuore dei fan DC: parlarne fa sempre male e il balsamo per attutire i dolori è stata l'uscita della versione di Zack Snyder di Justice League. Nel corso della turbolenta gestazione del film, una delle controversie con Joss Whedon ha riguardato il "mustache-gate" di Superman.

Anche se per Warner Discovery l'unica versione di Justice League è quella di Whedon, non è stato facile digerire che il regista abbia eliminato i baffi di Henry Cavill nei panni di Superman con il CGI ottenendo un effetto piuttosto strano e artificiale. Proprio il "mustache-gate" è stato uno dei motivi che ha spinto Zack Snyder ha terminare al più presto Zack Snyder's Justice League: il risultato è che il regista non ha mai visto Justice League e di conseguenza si è risparmiato la visione del "baffo cancellato" di Cavill sul grande schermo. Snyder, però, non è riuscito a sfuggire ai meme che hanno invaso il web come ha raccontato a MTV: "L'ho visto solo nei meme. È stato divertente - ha detto il regista - perché una parte di me è felice che siamo riusciti nell'intento dopo duro lavoro che avevamo svolto negli ultimi dieci anni, sai? È triste pensare che quella sarebbe potuto essere il ricordo che la gente aveva di Superman, qualunque cosa fosse quel baffo".

Considerato il recente addio di Henry Cavill all'Uomo di Acciaio, forse è un bene che Snyder abbia dato giustizia al ricordo che i fan avevano di Cavill come Superman.