Justice League: Zack Snyder mostra il Vulko di Willem Dafoe della sua Snyder Cut!

Non si ferma la "campagna pubblicitaria" attorno alla famigerata Snyder Cut di Justice League e stavolta è lo stesso Zack Snyder a condividere una nuova immagine dalla sua versione del film DC, che ritrae una scena tagliata ambientata ad Atlantide.

Il regista, quindi, in tre nuovi scatti condivisi online ha mostrato il look che aveva inizialmente pensato per il Vulko di Willem Dafoe, nelle scene di Justice League - poi eliminate dal montaggio cinematografico - ambientate ad Atlantide e che dovevano mostrare per la prima volta l'arrivo di Aquaman nel suo legittimo regno. Come potrete notare dalle immagini in bianco e nero - le trovate in fondo a questa news - il lato visivo del personaggio lo avvicina di più allo stile di Snyder, a differenza della versione patinata di James Wan, dove in Aquaman il Vulko di Dafoe aveva un aspetto più curato con i capelli tirati all'indietro, in linea con gli altri abitanti della città sommersa. In un'altra immagine lo vediamo anche accanto alla Mera di Amber Heard con indosso il suo costume originario, che vi avevamo già anticipato qualche giorno fa.

A un fan che chiedeva insistentemente un segno da parte di Snyder - "Zack Snyder dì qualcosa. Sto perdendo la speranza" - il regista ha risposto: "Non perderla".

Il recente annuncio della piattaforma HBO Max aveva dato adito ad alcune speranze secondo cui Warner Bros. potesse consentire a Zack Snyder di distribuire la sua director's cut di Justice League, portando a compimento la celebre campagna #ReleaseTheSnyderCut. Logisticamente, tuttavia, nello studio c'è poco appetito per spendere i milioni di dollari necessari per completare gli effetti visivi e il lavoro di editing sulla versione di Snyder, soprattutto perché Justice League è stato un fallimento commerciale per l'azienda.

Tuttavia, al momento non è prevista la diffusione di una versione di Snyder nei cinema o su HBO Max della pellicola. "Si tratta di un sogno irrealizzabile", ha detto un insider affidabile. "Non è possibile che accada".

Intanto, nelle ultime ore sono emerse delle voci sul futuro della Warner/DC Films, con la sua riorganizzazione dell'universo cinematografico condiviso in vista dell'arrivo del The Batman di Matt Reeves.