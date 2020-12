Justice League: Zack Snyder mostra una nuova foto, conferma l'uscita per inizio 2021

Zack Snyder continua a condividere materiale e informazioni sulla sua Justice League sul social network Vero, inclusa una nuovo foto dal film e una conferma su quando potremo aspettarci di vedere arrivare il film/miniserie su HBO Max.

Mentre i fan DC attendono con trepidazione di vedere finalmente il prodotto finito, Zack Snyder informa i suoi follower su Vero che i lavori procedono a gonfie vele (pare che sia già stato raggiunto all'incirca il 75% di completezza), e quest'oggi è con una foto della Lois Lane di Amy Adams che si complimenta con il gli addetti al sonoro della pellicola e il loro duro impegno.

"Il mio reparto di editing e missaggio del suono sta facendo un lavoro fantastico #ZackSnyderJusticeLeague" scrive il regista, che ha poi voluto rispondere alla domanda di un fan sull'uscita dello Snyder Cut.

"L'uscita della Zack Snyder's Justice League è ancora programmata per il primo quadrimestre del 2021?" ha chiesto l'utente, al quale Snyder ha replicato molto semplicemente "Sì".

Nei commenti ai post di reddit che trovate qui in calce alla notizia, nei quali sono stati riportati gli screenshot della conversazione su Vero, sembrano essere in molti a pensare che possa essere marzo il mese designato per la release del prodotto su HBO Max (è ancora da vedere in Italia come verrà trasmesso).

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.