Justice League: Zack Snyder mostra il fumetto di Crisi Finale sui sociali, fan in delirio

Per festeggiare il giorno del Ringraziamento, una delle festività più famose e sentite degli USA, Zack Snyder è comparso sui suoi canali social pubblicando un criptico post: protagonista dell'immagine, secondo i fan, non tanto il tacchino succulento in primo piano quanto il fumetto DC Crisi Finale.

Nel post, che trovate in calce all'articolo, il regista si definisce 'grato' e mostra sulla tavolo da cucina una pila di libri sotto ai quali si può chiaramente distinguere il volume DC Comics di Crisi Finale: si tratta di un evento crossover a fumetti pubblicato tra il 2008-2009 della DC sponsorizzato alla sua uscita come "il giorno in cui il male ha vinto". La storia era incentrata sulla vittoria di Darkseid, che riusciva a trovare l'Equazione Anti-Vita e la usava per schiavizzare milioni di persone sulla Terra, prima ovviamente di subire il ritorno della Justice League. Tra l'altro nel corso dei fumetti Batman moriva, un'idea che, come sappiamo, Snyder avrebbe utilizzato nella sua trilogia di Justice League.

Snyder non ha detto nulla per anticipare un seguito del suo film sulla squadra di supereroi guidata da Batman, Wonder Woman e Superman, ma considerato il suo modo di comunicare tramite social, è comprensibile che i fan in queste ore abbiano riempito Twitter di post in suo nome: un'immagine sfocata su Vero dopo l'altra, del resto, alla fine ha portato alla pubblicazione della famosa Snyder Cut.

Ricordiamo che Zack Snyder dirigerà Rebel Moon, un nuovo sci-fi originale prodotto e distribuito da Netflix le cui riprese inizieranno il prossimo anno.