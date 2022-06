Justice League, Zack Snyder e il mito: 5 paragoni tra Batman di Ben Affleck e Gilgamesh

In passato abbiamo più volte avuto modo di parlare della passione di Zack Snyder per la mitologia e di come questa influenzi o abbia influenzato il suo approccio ai supereroi al cinema, ma avevate mai notato alle numerose similitudini tra il Batman di Ben Affleck e Gilgamesh?

La scrittura e la narrazione visiva di Snyder combinate con le sceneggiature di Chris Terrio e David S. Goyer creano infatti molti parallelismi tra il mito di Gilgamesh e il Cavaliere Oscuro. Qui sotto vi proponiamo 5 esempi:

Un eroe crudele : in Batman v Superman di Zack Snyder Bruce Wayne viene raccontato come un eroe crudele, forgiato da anni di violenze vissute nelle strade di Gotham e sconvolto dal catastrofico arrivo dei kryptoniani sulla Terra visto nel finale di Man of Steel. Allo stesso modo, Gilgamesh inizia la sua storia come un re tirannico spietato con i suoi sudditi.

: in Batman v Superman di Zack Snyder Bruce Wayne viene raccontato come un eroe crudele, forgiato da anni di violenze vissute nelle strade di Gotham e sconvolto dal catastrofico arrivo dei kryptoniani sulla Terra visto nel finale di Man of Steel. Allo stesso modo, Gilgamesh inizia la sua storia come un re tirannico spietato con i suoi sudditi. Combattere i demoni : quando il re Gilgamesh divenne troppo crudele, gli dei lo punirono mandando sulla Terra un essere chiamato Enkidu per eguagliare la sua forza, ma presto questi sarebbe diventato un alleato di Gilgamesh, proprio come accade tra Batman e Superman.

: quando il re Gilgamesh divenne troppo crudele, gli dei lo punirono mandando sulla Terra un essere chiamato Enkidu per eguagliare la sua forza, ma presto questi sarebbe diventato un alleato di Gilgamesh, proprio come accade tra Batman e Superman. Lex e Ishtar : come Lex offre a Bruce un'alleanza e viene rifiutato, così Gilgamesh rifiutò l'aiuto di Ishtar; per vendicarsi, la dea creò il Toro Celeste, come Lex avrebbe creato Doomsday. Tra l'altro i parallelismi non finiscono qui, dato che nel mito Ishtar chiese aiuto a suo padre, il dio Anu, un po' come Lex avrebbe 'chiesto aiuto' al sangue del generale Zod, e lo stesso Lex sfoggia nel suo studio un dipinto di angeli e demoni, facendo notare però che dovrebbe essere invertito perché i demoni 'possono arrivare dal paradiso': nel mito di Gilgamesh è proprio dal cielo che scendono i demoni.

: come Lex offre a Bruce un'alleanza e viene rifiutato, così Gilgamesh rifiutò l'aiuto di Ishtar; per vendicarsi, la dea creò il Toro Celeste, come Lex avrebbe creato Doomsday. Tra l'altro i parallelismi non finiscono qui, dato che nel mito Ishtar chiese aiuto a suo padre, il dio Anu, un po' come Lex avrebbe 'chiesto aiuto' al sangue del generale Zod, e lo stesso Lex sfoggia nel suo studio un dipinto di angeli e demoni, facendo notare però che dovrebbe essere invertito perché i demoni 'possono arrivare dal paradiso': nel mito di Gilgamesh è proprio dal cielo che scendono i demoni. Sogni premonitori : il Bruce Wayne di Ben Affleck è afflitto da sogni premonitori che gli permettono di vedere un futuro post-apocalittico causato dall'alleanza tra Darkseid e un Superman corrotto. Anche Gilgamesh quando sognava vedeva ciò che gli sarebbe successo e poteva prevedere le sfide che avrebbe incontrato lungo il suo cammino.

: il Bruce Wayne di Ben Affleck è afflitto da sogni premonitori che gli permettono di vedere un futuro post-apocalittico causato dall'alleanza tra Darkseid e un Superman corrotto. Anche Gilgamesh quando sognava vedeva ciò che gli sarebbe successo e poteva prevedere le sfide che avrebbe incontrato lungo il suo cammino. La ricerca dell'immortalità: la morte di Superman non è solo ripresa dalla morte di Enkidu, ma traccia anche un altro fondamentale parallelismo tra il Batman di Snyder e il mito di Gilgamesh, ovvero quello della ricerca dell'immortalità. Nel mastodontico Justice League questa immortalità è sia idealizzata (l'idea di mettere insieme un team di superesseri che possano essere 'migliori di lui' e proteggere il mondo dopo la sua inevitabile morte) che concreta (la missione di far risorgere letteralmente Superman), ma ancora una volta è ripresa pari pari dal mito sumero, nel quale dopo la morte del suo amico Enkidu Gilgamesh decide di trovare l'immortalità e salire al trono degli dei.

Ricordiamo che Ben Affleck tornerà come Batman nel prossimo film DC The Flash, diretto da Andy Muschietti e in arrivo nel 2023.