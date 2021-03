Justice League, Zack Snyder loda Ben Affleck: 'E' tornato in perfetta forma'

Nel corso di una recente intervista promozionale Zack Snyder, la superstar più popolare del mondo al momento grazie al successo di Justice League, ha commentato lo stato di forma di Ben Affleck durante le riprese aggiuntive dello scorso dicembre.

Come saprete, grazie ad HBO Max il regista è stato in grado di reclutare alcuni attori del cast principale del film per girare alcune sequenze alla fine dell'anno scorso, diversi anni dopo l'uscita ufficiale di Justice League nelle sale. Snyder ha riferito che Ben Affleck si è presentato sul set in forma smagliante, tanto da lasciarlo sorpreso.

"Quando Ben è arrivare per fare le nuove riprese, l'ho trovato probabilmente nella miglior forma di sempre. Per lo meno la miglior forma in cui l'ho visto io. Gli ho detto: 'Ma che cosa stiamo facendo qui? Good Will Hunting?'".



Nei mesi ed anni successivi all'uscita originale di Justice League, Ben Affleck non ha trascorso momenti particolarmente felici. A causa di diversi problemi personali, non ultimi quelli legati all'alcolismo e alla realizzazione del film The Batman, ha ammesso di aver rischiato di morire prima di entrare in terapia e rimettersi in sesto, come raccontato per vie traverse nel film Tornare a vincere.

Nel frattempo, i fan in delirio hanno lanciato la campagna #RestoreTheSnyderVerse, 'sequel ufficiale' dello storico #ReleaseTheSnyderCut che ha portato all'insperata pubblicazione della director's cut di Justice League: e, in poche ore, il nuovo hashtag ha superato il record di tweet di Avengers: Endgame.