Justice League, Zack Snyder: 'Lasciate che vi racconti il mio film spin-off su Atom'

Parlando della sua director's cut di Justice League in una nuova intervista promozionale, il regista Zack Snyder ha rivelato qualche dettaglio sullo spin-off dedicato ad Atom pensato per il franchise oggi noto come 'Snyder-Verse.

Il personaggio Ryan Choi (interpretato dall'attore Zheng Kai) era stato totalmente tagliato dalla versione cinematografica del 2017, ma la Snyder Cut lo ha riportato in pompa magna come comprimario della story-line dedicata a Cyborg, suo padre Silas Stone e più in generale i laboratori STAR.

Nei fumetti Ryan è destinato a diventare il supereroe cinese noto come Atom, destino che la Snyder Cut anticipa in una delle sue scene finali: questo perché nello sviluppare lo Snyder-Verse, oggi racchiuso nello spettacolare trailer della trilogia DC di Zack Snyder, l'autore aveva preparato un intero spin-off dedicato al supereroe.

"Avevo sempre avuto in mente l'idea per un film su Ryan Choi, fino all'ultimo sono stato certo che l'avremmo fatto: era stato pensato come un film in Cina, con un mix di lingua inglese e cinese", ha dichiarato Snyder a Beyond the Trailer, prima di lanciare una nuova frecciatina a Warner Bros. "Francamente penso che Netflix sia davvero brava in questo aspetto: con Army of the Dead, e soprattutto col prequel Army of Thieves, abbiamo fatto un film in lingua inglese, francese e tedesco. Ha un respiro super internazionale, anzi posso dire che Army of Thieves sia più o meno quello che avevo in mente per Atom".



Army of the Dead arriverà su Netflix a maggio.