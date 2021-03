Justice League, Zack Snyder: 'La Warner mi ha imposto molti divieti per la mia versione'

Habemus Papam! O meglio, finalmente habemus la Justice League di Zack Snyder. Sebbene il pubblico richiedesse a gran voce questa nuova versione della della deludente pellicola di Joss Whedon, sembra che la Warner Bros. abbia imposto al regista moltissimi paletti per la sua realizzazione.

A rivelarlo è stato lo stesso Zack Snyder che ha ammesso di essere sceso a compromessi pur di vedere finalmente la nascita della sua amatissima creatura. La casa di produzione infatti in primo luogo non voleva che fossero girate nuove scene ma come ormai è piuttosto chiaro a tutti, il regista a tal riguardo ha saputo far valere le sue ragioni.

"Devo essere onesto, l studio non voleva che girassi nulla di nuovo. Una delle regole per realizzare la Snyder Cut era non aggiungere nulla di nuovo a quanto già fatto. Ma naturalmente a me non è fregato e ho girato comunque cose nuove. Perché, aspetta, ora ci sono delle regole su questo? Non lo sapevo. A me sembra ingiusto. Si chiama Snyder Cut".

Il regista ha però ammesso che sebbene sulle nuove scene la Warner sia stata flessibile, non lo è stata su molte altre cose: "C'erano molte cose, e non le posso elencare qui, che lo studio non voleva che avessi nella mia versione del film. E penso, francamente, che tutto questo dipenda dal fatto che hanno il loro universo cinematografico, ed è fantastico. E avevano paura che quello che facevo potesse rovinare tutto...perché considerano il taglio teatrale come un canone e il mio come il Mondo degli Elfi. Li avrei cacciati in un vicolo cieco".

Uno dei compromessi che Zack Snyder ha accettato, è stato la mancata apparizione di Lanterna Verde nel finale, sostituito con Martian Manhunter. Il personaggio avrebbe dovuto incontrare il Batman di Ben Affleck ma, ciò non è stato possibile per l'opposizione della Warner Bros.